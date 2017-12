Campania: Passariello (FdI-An), sfregio il via libera a marchio Dop per mozzarella Gioia del Colle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo dei disastri conclude il suo mandato colpendo ancora una volta una delle eccellenze della Campania. Il via libera del ministero delle Politiche Agricole alla nuova Mozzarella Dop di Gioia del Colle è uno sfregio per uno dei pezzi pregiati della nostra terra e tra i più famosi al mondo. Un danno imperdonabile per gli operatori del settore". Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale Luciano Passariello. "Una decisione inaccettabile - ha aggiunto Passariello - anche per i consumatori, che verranno illusi di portare sulle loro tavole la mozzarella di bufala 'originale'. Vigileremo su questa vicenda che non può essere accantonata, considerando l'impatto negativo che avrà sulla nostra economia". "E' l'ennesima beffa di un esecutivo che in cinque anni ha pensato a tutto fuorché dare impulso e sviluppo al Mezzogiorno, ma sono sicuro che i cittadini a marzo sapranno rispondere mandandoli definitivamente a casa", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)