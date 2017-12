Napoli: al museo Pignatelli torna il prestigioso concorso 'World press photo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo dello scorso anno, torna, al Museo Villa Pignatelli di Napoli, il World Press Photo, prestigioso concorso di fotografia, nato ad Amsterdam nel 1955 per tutelare la libertà di informazione, inchiesta e espressione come diritti inalienabili e promuovere il foto-giornalismo di qualità. Nelle sale della dimora neoclassica i visitatori potranno ammirare, fino a domenica 7 gennaio, i 150 scatti selezionati dalla giuria internazionale presieduta dal fotografo Stuart Franklin, che ha definito la vincitrice, "An assassination in Turkey - Mevlüt mert altıntaş" del fotografo turco Burhan Ozbilici, "una foto con un impatto incredibilmente forte". Gli scatti sono giunti nel capoluogo partenopeo grazie all'impegno e all'organizzazione barese Cime, in collaborazione con il Polo museale della Campania e al sostegno del brand Lancia Ypsilon del gruppo Fiat Chrysler, che contribuirà anche all'organizzazione della mostra a Bari, Palermo e Torino. L’esposizione, inoltre, è patrocinata dalla Regione Campania e dal comune di Napoli a testimonianza del rinnovato interesse da parte delle istituzioni e del territorio. L’esposizione rappresenta un viaggio per immagini tra gli avvenimenti più rilevanti del nostro tempo, pubblicati su testate internazionali come Time, Le Monde, New York Times, The Guardian e National Geographic.(Ren)