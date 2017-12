Campania: giunta regionale stanzia 5,5 milioni di euro per la promozione turistica

- La giunta regionale della Campania ha stanziato 5,5 milioni di euro - fondi vincolati e acquisiti dal Programma Operativo Interregionale tramite il Ministero per la Coesione Territoriale - destinati ad azioni di promozione turistica per la regione. Trattandosi di risorse da attivare entro la fine dell’anno e quindi in tempi rapidissimi, considerato che sono in corso le procedure di liquidazione degli Ept, si legge in una nota, l’amministrazione regionale ha ritenuto di affidare alle strutture tecniche regionali, in via transitoria, il ruolo di soggetto attuatore, in attesa dell’imminente decollo formale dell’Agenzia regionale per la Promozione del turismo e dei beni culturali della Campania.(Ren)