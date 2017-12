Napoli: de Magistris, nel prossimo contratto Anm servizio trasporto pubblico h24

- "Noi abbiamo creato tutte le condizioni perchè Anm non fallisca e questo è un risultato straordinario. Ora possiamo mettere in campo tutte le azioni normative per ridurre il debito, rilanciare l'azienda, mantenerla pubblica nei suoi servizi essenziali, non licenziare un lavoratore e migliorare i servizi. Per fare questo ci vuole la 'shock-therapy', un piano industriale che tutti devono attuare. Non c'è bisogno solo della volontà del sindaco. Per quanto riguarda le corse serali, noi abbiamo messo anche delle risorse economiche. C'è la possibilità di fare gli straordinari non solo l'ultimo dell'anno, ma anche stanotte. Però questo non dipende da noi, perché col contratto di servizio dedicato ad Anm, la sera e la notte sono servizi aggiuntivi straordinari. Nel prossimo contratto che faremo, il servizio di trasporto pubblico sarà h24: ci sarà chi farà i turni la mattina, chi li farà il pomeriggio e chi li farà la sera e la notte". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite della redazione di NapoliToday per una lunga intervista, si è espresso sul futuro di Anm e del trasporto pubblico in città. "Il piano industriale lo deve adottare l'azienda e ci deve essere il contributo fondamentale di lavoratori e sindacati, perché senza i lavoratori l'azienda non vive e non si rilancia. Mi auguro che si comprenda che siamo in un momento in cui non deve vincere la partita tizio o caio, ma la città, l'azienda di trasporto pubblico, i lavoratori e i servizi. Ai lavoratori voglio dire che il miglior garante per la sicurezza del loro posto di lavoro è l'amministrazione comunale di Napoli, altrimenti si gioca con un cerino pericolosissimo", ha aggiunto de Magistris. (Ren)