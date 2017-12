Campania: Picarone (Pd), domani incontro in Regione con gli operatori delle onoranze funebri

- In merito alle notizie sull'iniziativa della Giunta Regionale nel quadro della regolamentazione delle imprese di onoranze funebri della Campania, il presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone ha dichiarato: "Preciso innanzitutto che la materia è estranea ai contenuti della legge di Stabilità appena approvata, non incidendo sulla spesa e quindi sul bilancio. Gli emendamenti presentati, sono stati tutti, quindi, dichiarati inammissibili, in primis quelli del collega Pd Mortaruolo, che da tempo sollecita una riforma della materia. La fonte normativa risale alla precedente gestione (legge regionale del 2013), e l'obiettivo è sostenere un servizio più efficiente e combattere il sommerso". "Gli Uffici della Regione Campania - ha concluso - si incontreranno domani con gli operatori per valutare ogni aspetto ed esigenza che possano meglio contemperare gli interessi dell'utenza e quelli delle imprese e loro maestranze".(Ren)