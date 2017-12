Napoli: domani riunione in prefettura su trasporto pubblico a capodanno

- La questione del prolungamento del servizio di trasporto pubblico di metropolitana e funicolari a Napoli per la notte del 31 dicembre sarà oggetto di una riunione in Prefettura domani 29 dicembre a partire dalle ore 10.30. Al tavolo sono stati convocati il comune, l'azienda Anm e tutte le sigle sindacali. La convocazione - si legge in una nota - avviene su richiesta dell'amministrazione comunale. (Ren)