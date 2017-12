Porto di Napoli: Spirito, dragaggi completati entro il 2018

- Il dragaggio del porto di Napoli sarà completato entro la fine del 2018 ma sarà accessibile alle grandi navi commerciali già in estate. Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito, nel corso della conferenza stampa di fine anno tenuta questa mattina. "Già tra maggio e giugno - ha riferito Spirito - la prima parte dei lavori che riguardano il porto commerciale saranno in ottimo stato di avanzamento e le grandi navi potranno accedervi sin dall'estate". I lavori di escavo dei fondali in corso al porto di Napoli prevedono il deposito dei materiali dragati nella vasca di colmata della darsena di Levante e costano 25 milioni e mezzo di euro. (Ren)