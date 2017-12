Campania: Regione, auto acquistate a insaputa della direzione generale. Atto illegittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con riferimento alla notizia riportata dalla stampa in merito all’acquisto di auto di servizio ad uso della Giunta Regionale della Campania, si rappresenta che il Decreto Dirigenziale n. 392 del 18/12/2017 è stato adottato dal Dirigente della U.O.D 'Gestione Beni Cassa Economale e supporto sedi', a completa insaputa della Direzione Generale che ne ha avuto notizia attraverso i medesimi organi di stampa. Stante la illegittimità dell’atto e della procedura seguita dal detto Dirigente, si provvederà con immediatezza alla revoca del decreto dirigenziale in questione, in sede di autotutela". Lo ha precisato l'avvocato Silvio Uccello, Direttore Generale per le Risorse strumentali della Regione Campania.(Ren)