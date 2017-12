Napoli: approvata delibera da giunta comunale per accelerare consegna alloggi a famiglie Scampia

- La giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo, ha approvato la delibera con la quale si autorizza l'intervento in danno, per consentire la consegna alle famiglie assegnatarie degli alloggi ancora liberi, realizzati in via Gobetti a Scampia. L'intervento sarà realizzato in danno alla ditta incaricata della realizzazione degli alloggi. "La scelta operata dalla dirigenza dell''intervento in danno', è condivisa dall'amministrazione – ha dichiarato l'assessore Piscopo – perché consente di garantire la maggiore celerità possibile nella consegna degli alloggi alle famiglie in attesa". (Ren)