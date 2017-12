Campania: Martusciello (Fi), grazie a Cesaro stop De Luca su auto blu

- "Grazie ad Armando Cesaro, che ha portato alla luce l'ennesimo sperpero di danaro pubblico, niente più auto blu in Regione Campania". Lo ha dichiarato, in una nota, l' europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello. "Un buon esempio di come si fa opposizione seria e concreta, peraltro riconosciuto anche dai 5 Stelle che ancora una volta non hanno esitato ad accodarsi alla denuncia del nostro capogruppo", ha concluso.(Ren)