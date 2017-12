Napoli: Riesame dispone domiciliari per donne clan camorra Zagaria

- Il Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto la scarcerazione e gli arresti domiciliari per la sorella e le cognate del boss dei Casalesi Michele Zagaria, finite in carcere due settimane fa nell'ambito di un'inchiesta della dda di Napoli. Beatrice Zagaria, sorella del capoclan, Francesca Linetti, Patrizia Martino e Tiziana Piccolo, mogli rispettivamente dei fratelli del boss, Pasquale, Antonio e Carmine, sono accusate di ricettazione con l'aggravante mafiosa per aver percepito dalla cosca lo stipendio mensile di 2500 euro, provento delle attività illecite. I giudici, nell'annullare l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, hanno poi escluso l'aggravante mafiosa così come richiesto dai legali delle indagate, disponendo di conseguenza i domiciliari. Per Beatrice Zagaria, la Procura Antimafia - pm Sandro D'Alessio e Maurizio Giordano - aveva ipotizzato l'associazione di stampo camorristico, ritenendola reggente del clan in seguito all'arresto dei fratelli e del figlio Filippo, "erede designato" di Michele Zagaria; il gip aveva però già derubricato l'accusa.(Ren)