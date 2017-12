Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra di bilancio si è svolto un intenso dibattito, al termine del quale i consiglieri dei gruppi di centrodestra, che, prima del Consiglio, hanno tenuto una conferenza stampa, insieme con il Movimento 5 Stelle, per denunciare “la volontà politica della maggioranza di non discutere gli emendamenti presentati dalle opposizioni in un clima di inagibilità politica, di arroganza e violazione delle prerogative democratiche”, hanno motivato il proprio dissenso politico sul merito dei contenuti del Bilancio ehanno abbandonato l’Aula; i consiglieri del M5S hanno, invece, discussoi propri emendamenti. “Dichiarando inammissibili tutti i nostri emendamenti, De Luca e il centrosinistra hanno reso inutile il Consiglio, la nostra presenza in Aula – ha spiegato il capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro - oggi questa giunta e questa maggioranza, calpestando le più elementari regole democratiche, ci hanno persino negato dieci minuti di tempo per discutere i nostri emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione con un vero e proprio colpo di mano. Se non possiamo discutere nulla, se questo centrosinistra preferisce dare due milioni e mezzo di euro all’aeroporto di Pontecagnano e azzerare le risorse per i ciechi dell’Istituto Martuscelli, per i disabili e cancellare Campania Zero per spalancare le porte degli incarichi e delle consulenze, non lo legittimeremo e dunque abbandoniamo l’aula”, ha concluso. (segue) (Ren)