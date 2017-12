Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (6)

- “Con i colleghi casertani abbiamo proposto di salvare il Museo Campano di Capua per la somma di 359 mila euro e la risposta è stata che non c’era la copertura, ma la verità è che lo stratagemma che è stato utilizzato per questa sessione di bilancio è dire che nelle proposte emendative non ci fossero le indicazioni delle somme necessarie alla copertura. Io ritengo che sia stato un utile stratagemma che ha messo in difficoltà anche i funzionari stessi del Consiglio perché tutti ci siamo accorti che dietro queste risposte vi era la volontà politica di non aprirsi al confronto”, ha evidenziato il consigliere Gianpiero Zinzi (Fi). “Siamo pienamente contenti ed orgogliosi di questo provvedimento perché ci atteniamo ai dati: il Pil della Campania dalle ultime proiezioni è salito del 3 per cento e siamo la regione che nel Meridione è capofila, probabilmente siamo l’invidia dell’intera Italia e per questo, quando richiamavo a quei titoli di giornale, facciamo paura, nel senso buono del termine, a qualche concorrente a livello nazionale e internazionale. Credo che non ci facciamo distrarre da niente e da nessuno” – ha detto il consigliere Alfonso Longobardi. (segue) (Ren)