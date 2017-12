Turismo: Nappi (Fi), a Natale e Capodanno chiusi i principali musei di Napoli

- Molti dei musei di Napoli resteranno chiusi nei giorni di Natale e Capodanno. Tra questi il Museo di Capodimonte, il Museo Castel Sant’Elmo e il Palazzo Reale ma anche gli scavi archeologici di Pompei e quelli di Ercolano. Lo ha rilevato Severino Nappi, responsabile nazionale Forza Italia Politiche per il Sud e vice coordinatore regionale Forza Italia Campania. "Un modo del tutto sbagliato da parte della Regione e del comune - ha affermato - per accogliere l'intenso flusso turistico arrivato in queste ore in Campania, un flusso così elevato per il quale invece la nostra Regione avrebbe dovuto rappresentare un modello da emulare. È necessario che le istituzioni rispondano con un tavolo di confronto tra sindacati, imprese del settore turistico, aziende di mobilità e tutti gli attori della filiera, per far sì che la Campania si ponga al primo posto tra le "mete turistiche" nella consapevolezza del buon potenziale da cui parte". "Quello che serve è solo una buona amministrazione che ami veramente la propria terra mettendo in campo tutti i mezzi necessari che ha a disposizione. È questo l'augurio di Natale: partecipazione da parte di tutte le istituzioni per affrontare le principali problematiche e garantire al turismo sicurezza e certezze", ha concluso Nappi.(Ren)