Napoli: venerdì alla Domus Ars va in scena il Magnificat eseguito dal Coro della Pietrasanta

- Continua il successo della XVIII edizione del Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano a cura delle associazioni il Canto di Virgilio e Domenico Scarlatti. Prossimo appuntamento, alla Domus Ars di Napoli ore 18,30, è venerdì 29 dicembre con il Magnificat insieme al Coro della Pietrasanta e ai Solisti dell'Orchestra della Camera Irpina, dirige il Maestro, Rosario Peluso e al basso continuo, Pierfrancesco Borrelli. Il programma che propone il coro della Pietrasanta è un viaggio nel tempo attraverso due diversi stili musicali: le armonie cangianti e ricche del '900 e della musica contemporanea per coro, e la tradizione identitaria del '700 napoletano nelle opere del suo indiscusso caposcuola, Francesco Durante. I brani a cappella - si legge in una nota - comprendono la prima esecuzione napoletana di Esenvalds, uno dei migliori compositori giovani contemporanei. Un' altra prima napoletana é il Cantate Domino di Miskinis, che gioca con ritmi in controtempo come in un brano jazz e armonie moderne. Un ulteriore elemento di modernità è il Videntes Stellam di Panariello che fa da trait d'union con la parte antica del concerto. Il legame col passato si intensifica con un brano di polifonia classica, l'Alleluia di Felice Anerio, di scuola palestriniana, un gioiello "a cappella" pochissimo eseguito. Precedono i brani di Francesco Durante, due brevi composizioni natalizie di Britten tratte dal celebre Cerimony of Carols. Infine, ci sono i due brani di Durante, divisi in diversi "numeri", Il Magnificat e la Messa in Pastorale, che sono da considerarsi veri capolavori della Scuola Napoletana del '700. La scelta interpretativa del Coro della Pietrasanta è stata, per questi brani, quella di mettere in rilievo i diversi "affetti", l'interiorità dei sentimenti che essi esprimono, con una ricerca "cameristica" del fraseggio, in controtendenza con le interpretazioni "eroiche" o di esteriorità sterile che talvolta si ascoltano con questo tipo di musica. (Ren)