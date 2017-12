Villaricca (Na): con "Napoli è poesia" due giorni di musica classica napoletana

- “Napoli è poesia” è il titolo della due giorni di concerti e spettacoli che si terranno Villaricca, comune dell'hinterland partenopeo, promossa ed organizzata dalla Pro Loco di Villaricca con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli. La prima tappa è fissata per mercoledì 27 dicembre alle ore 19:00 presso la Parrocchia SS. Maria dell’Arco, piazza Papa Giovanni XXIII, 3 – Villaricca (NA). Ospite d’eccezione il maestro Mimmo Angrisano accompagnato da Antonio Saturno e dal Classic Quintet per una suggestiva e profonda immersion nei versi in musica dei capolavori della canzone napoletana senza tempo. Il secondo evento in agenda andrà in scena il 2 gennaio 2018 alle ore 20.00, presso il ristorante “La Lanterna”, C.so Europa, 528 – Villaricca (NA) con in uno spettacolo de “I Guarracini” che intratterrà gli ospiti con racconti, musiche, danze della tradizione popolare campana. Ospiti d’eccezione per il “Premio Sergio Bruni”: il poeta Salvatore Palomba, Mimmo Falco, Tommaso Di Nardo. Madrina della serata Adriana Bruni. (Ren)