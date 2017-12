Consorzi di Bacino: Mns-Filp, un protocollo d'intesa a favore di disoccupati e precari

- Un protocollo di intesa da proporre a governo, Prefettura, presidente della Regione Campania e sindaco di Napoli, per porre in essere iniziative per dare un futuro ai lavoratori dei Consorzi Unici di Bacino, per sottrarli alla precarietà e mettere in campo provvedimenti straordinari per i disoccupati: a proporlo sarà il Movimento Nazionale per la Sovranità della Campania, guidato da Salvatore Ronghi, e il Fronte Italiano per il Lavoro e per la Partecipazione-Sindacato Azzurro, guidato da Vincenzo Guidotti. "E' la nostra risposta al 'Protocollo per il Lavoro agli immigrati', voluto dal ,inistro Minniti e dal sindaco di Napoli – hanno spiegato Ronghi e Guidotti – perché, prima di tutto e di chiunque altro, vengono gli italiani e i lavoratori italiani, messi in ginocchio dalle disastrose politiche del Governo, e in particolare, i lavoratori dei Cub, che, da anni, non percepiscono lo stipendio e non vengono ricollocati". Il protocollo verrà presentato in conferenza stampa dal coordinatore regionale campano del Mns, Salvatore Ronghi, dal portavoce nazionale di Filp, Francesco Catuogno e dal segretario generale del Filp-Sindacato Azzurro, Vincenzo Guidotti, venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 11 in via Pavia n. 89, a Napoli. Nell'occasione verrà inaugurata la nuova sede del Sindacato Azzurro, che riapre i battenti dopo l'incendio doloso dello scorso novembre che distrusse la precedente sede al Corso Novara.(Ren)