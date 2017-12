Napoli: domani la presentazione del nuovo sito web del comune

- Sarà presentato in anteprima domani, giovedì 28 dicembre, alle ore 12, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Luigi de Magistris, il nuovo sito web istituzionale del comune di Napoli www.comune.napoli.it, a conclusione di un'operazione di restyling che ne ha rinnovato profondamente la grafica e l'organizzazione di contenuti e informazioni, con l'adeguamento alle Linee Guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione sviluppate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La nuova architettura del sito, basata su un layout di tipo responsive, consentirà di migliorarne la fruibilità, facilitare l'accesso alle informazioni e semplificarne l'utilizzo e l'usabilità, al fine di "intercettare" e fidelizzare una fetta di utenza più ampia, in prevalenza giovanile. Alla conferenza stampa parteciperà Pino Imperatore, dirigente del servizio Portale Web e Social Media del Comune di Napoli. (Ren)