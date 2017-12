Sud: Confindustria-Srm, bene investimenti privati e turismo. Il Mezzogiorno si muove (5)

- La situazione economica delle regioni meridionali sembra, dunque, essersi assestata su condizioni di nuova normalità e di moderato miglioramento, che, tuttavia, non sono ancora in grado di scalfire in profondità il disagio ancora presente in larga parte della società meridionale, anche perché l’economia del Sud rimane frenata nel suo potenziale di crescita da diversi fattori: una composizione del tessuto produttivo meridionale post crisi caratterizzata da un numero elevato di imprese di piccola e piccolissima dimensione, che contribuiscono loro malgrado a tenere bassa la produttività; un’estrema diversificazione territoriale, che lascia intravedere un Mezzogiorno a più velocità; la bassa competitività dei territori, come mostrano i punteggi ottenuti dalle regioni meridionali nel calcolo di molti degli indicatori che compongono l’Indice di Competitività regionale della Commissione Europea; il credito: le condizioni creditizie al Sud sono in miglioramento, ma non per tutti, e l’offerta di credito, sebbene in allentamento, non riesce a seguire pienamente la domanda; l’insufficiente contributo della spesa pubblica per investimenti, confermata dalle stime dei Conti Pubblici Territoriali per il 2016, che evidenziano una nuova contrazione della spesa in conto capitale della P.A. al netto delle partite finanziarie, che tocca un nuovo minimo degli ultimi 15 anni, passando da 15 a 13 miliardi, oltre 11 miliardi in meno del 2002. Pesa, in particolare, il dimezzamento della spesa delle risorse aggiuntive, a causa del lento avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali. Le recentissime stime Cpt sull’andamento dei primi mesi del 2017 confermano purtroppo questa tendenza. (segue) (Ren)