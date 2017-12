Napoli: de Magistris, possibile la chiusura notturna della Galleria Umberto

- "La Galleria Umberto non è di proprietà dell'amministrazione comunale, ma gli ultimi atti di vandalismo mi fanno pensare che, se ci sarà il contributo di tutti coloro che ne hanno la proprietà, andremo verso una chiusura notturna". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite della redazione di NapoliToday per una lunga intervista, si è espresso sui reiterati episodi notturni di vandalismo all'interno della Galleria Umberto I. "Di fronte a questi episodi anche l'immagine della città si deprime e non è giusto che ciò accada per colpa di qualche atto di vandalismo di poche persone. La stragrande maggioranza dei napoletani si sta prendendo cura della propria città, altrimenti Napoli non sarebbe arrivata dove si trova adesso", ha concluso de Magistris. (Ren)