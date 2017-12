Campania: Borrelli (Verdi), avviare iter per nuovi riconoscimenti Unesco

- "Ora che abbiamo raggiunto l'obiettivo di vedere l'arte dei pizzaiuoli napoletani inserita nel patrimonio immateriale dell'Unesco, bisogna far sì che questo riconoscimento aiuti a difendere un'arte e un prodotto unico al Mondo che, spesso, finisce nel mirino di chi vuole approfittarne per promuovere prodotti e processi produttivi che non hanno nulla a che fare con la nostra tradizione, com'è capitato qualche giorno fa con Galbani che ha associato a prodotti congelati e confezionati il riconoscimento Unesco". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha proposto, ottenendo l'approvazione in Consiglio, l'istituzione, senza alcun costo, un Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale che, oltre a vigilare su quanto è fatto per l'arte dei pizzaiuoli napoletani già inserita nel patrimonio Unesco, permetterà anche di avviare ulteriori richieste, a cominciare da quella del caffè napoletano". (Ren)