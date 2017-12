Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato con 30 voti favorevoli dei gruppi della maggioranza, e 7 contrari del gruppo del M5S, il Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2018” e il Disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania”, con 31 favorevoli e 7 contrari. Sono state approvate a maggioranza anche la Delibera amministrativa sul “Rendiconto della gestione del Consiglio Regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2016” e la Delibera amministrativa sul “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2018-2020. In apertura della seduta consiliare, il vice presidente Vicario del Consiglio regionale, Tommaso Casillo, ha espresso la “totale solidarietà del Consiglio regionale al giovane diciassettenne Arturo che è stato accoltellato nella centralissima via Foria a Napoli, per il quale si stanno moltiplicando le iniziative di vicinanza. Nella speranza, e aggiungo certezza, che questa ulteriore vicenda di criminalità e microdelinquenza sia un segnale per il Governo per elevare il livello di sicurezza dei cittadini". (segue) (Ren)