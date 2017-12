Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (4)

- “Siamo davanti a una legge di bilancio scarna e carente, che non mette mano a una serie di settori. Non si parla di sviluppo locale e di tutela al lavoro, anzi, i alcuni casi si cancellano alcune misure che avevano l’intenzione di andare a tutelare la sicurezza del lavoro. Non si parla di turismo e agricoltura. E’ una legge contraddistinta da un iter in Commissione Bilancio caratterizzato dalla confusione e dall’arroganza di una maggioranza che ogni volta che si deve misurare con le nostre proposte nel merito e preferisce scappare dalla discussione e mettere in campo continue forzature, contingentare i lavori, fare continue violazioni regolamentari che hanno l’unico fine di strozzare il dibattito, eliminare il dialogo, calpestare i principi alla base della democrazia e far decadere con l’inammissibilità le nostre proposte, un’inammissibilità applicata con due pesi e due misure”, ha detto il capogruppo del M5S Gennaro Saiello. Sulla dismissione delle partecipate regionali, contenuta nella legge di stabilità, si pensa a chissà quale operazione di spendingreview stiamo mettendo in campo, quale risparmio stiamo generando per dar fiato ad altri servizi o ad altre esigenze che di questa Regione ha bisogno. Francamente quest’articolo, per quanto mi riguarda, non merita il rango di essere elevato in una legge di stabilità per due motivi: economici e politici. Ci rendiamo conto di cosa stiamo votando? Un risparmio di 20 mila euro, cioè niente, il niente. Siamo seri, questo non significa dismettere e creare la disoccupazione, ma un’efficienza della Pubblica Amministrazione, un risparmio economico lo si fa con i numeri e con cifre serie”, ha aggiunto il consigliere Tommaso Malerba (M5S). (segue) (Ren)