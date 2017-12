Napoli: questa sera lo spettacolo dedicato alla cantante Ria Rosa

- Da questa sera, alle ore 21, e in replica fino a venerdì 29, al Teatro Nuovo di Napoli sarà in scena lo spettacolo “Ria Rosa – il viaggio”, scritto e diretto da Rosario Sparno, protagonista in scena con Antonella Romano e Rino De Masco, affiancati al pianoforte dalle note di Giosi Cincotti. Presentato da Casa del Contemporaneo, lo spettacolo-cabaret intende far rivivere la personalità della cantante napoletana Maria Rosaria Liberti, in arte Ria Rosa, che debuttò nel 1915 a sedici anni al cafè-chantant partenopeo, il Salone Margherita, e giunse alla ribalta fino in America, dove l’artista portò le sue canzoni nel 1933. Un viaggio in musica da Napoli a New York con canzoni tipiche della tradizione partenopea, in un arco temporale che va dai primi del '900 agli anni '40, vissuto attraverso la storia della cantante, che nei suoi versi diede spazio a libertà, uguaglianza e giustizia.(Ren)