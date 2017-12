Sanità: Borrelli (Verdi), interrogazione urgente su assunzione interinali all'Aou Vanvitelli

- "Possibile che non basti una riforma della pubblica amministrazione e diversi pareri e circolari di dirigenti e Commissari ad acta per convincere certi dirigenti che è finita la stagione degli interinali nella sanità campana?". A chiederselo il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione sanità, dopo la pubblicazione di un bando dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli che stanzia oltre 75 milioni di euro in tre anni per fare nuove assunzioni di personale attraverso le agenzie interinali. "Il ricorso ai lavoratori interinali è stato più volte vietato sia per combattere la precarietà che per contrastare le presunte assunzioni clientelari che abbiamo denunciato nel dossier che abbiamo presentato alle Procure della Repubblica di Napoli e Caserta" ha sottolineato Borrelli per il quale "è assurdo che, nonostante ci siano diverse indicazioni da parte della Regione a mettere fine alle assunzioni con le agenzie interinali, si continui su questa strada che ha portato a tante assunzioni di parenti e amici di sindacalisti e dipendenti, senza tener conto della meritocrazia e della competenza che solo un regolare concorso pubblico può accertare". "Ho già preparato un'interrogazione urgente alla Giunta regionale per chiarire la vicenda e bloccare il bando pubblicato dall'Azienda ospedaliera Vanvitelli" ha concluso Borrelli.(Ren)