Calcio: Hamsik felice per il record e concentrato sul campionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il tanto atteso record di miglior marcatore della storia del club partenopeo con 116 reti. ''Essere il bomber di un club è bellissimo per un giocatore, sono contento di averlo fatto nel Napoli, nella squadra a cui tengo tanto. Sono contento – ha detto Hamsik – . Maradona mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio”. Il capitano azzurro ha poi continuato:” Il titolo di Campione d'inverno? Non significa niente, ma speriamo che il 2018 sia l'anno giusto”. Intanto, il Napoli continua la preparazione in vista della partita, in programma venerdì, in trasferta contro il Crotone valida per l’ultima giornata del girone d’andata.(ren)