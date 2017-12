Napoli: on line l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per i Centri Giovanili

- Su iniziativa dell'assessore ai Giovani del comune di Napoli Alessandra Clemente si è dato seguito all'Approvazione del Regolamento della Rete dei Centri Giovanili Comunali avvenuta il 30 Giugno 2017 in consiglio comunale. Da oggi è on line sul portale istituzionale dell'Ente l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzarsi nell'anno 2018 presso la rete dei centri giovanili. Alla base di questo avviso la volontà di rafforzare e innovare le azioni in corso in tutti i Centri Giovanili comunali, mediante la costruzione di una gamma variegata di servizi e attivi­tà che: tenga conto della vocazione di ogni singolo Centro, del fabbisogno del target di riferimento e della domanda proveniente dal territorio in cui è collocato; offra ai giovani momenti di aggregazione e formazione e contribuisca alla loro crescita personale, culturale e professionale; dia la massima visibilità alle espressioni artistiche e creative cittadine. L'Avviso Pubblico al fine di una massima condivisione con i territori è stato inviato a tutti i presidenti di Municipalità che sono stati invitati a discuterne e a portare il contributo dei territori in sede di Conferenza dei Presidenti. La Rete dei Centri Giovanili si compone al momento di 8 strutture equamente distribuite sul territorio cittadino. (Ren)