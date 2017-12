Campania: Ciarambino (M5S), De Luca con i suoi comportamenti si commenta da sè

- “Dopo aver discusso le nostre proposte alla legge di Bilancio 2018, De Luca trova solo un modo per risponderci, in totale coerenza con la sua consueta classe ed eleganza. Forse avrà tratto ispirazione dal 'compagno' Daniele, consigliere Pd, prodigo di offese in aula nei riguardi della nostra consigliera Marì Muscarà. Personaggi del genere si commentano da soli e noi non sprecheremo tempo a commentarlo. A noi piace investire tempo ed energie in atti volti ad impedirgli di continuare a far danni alla nostra regione e a sottrarre dignità alle persone che la popolano”. Lo ha scritto in un post su facebook Valeria Ciarambino, consigliere regionale della Campania del M5S, riferendosi al “dito medio” mostrato da De Luca nell’aula del consiglio regionale.(Ren)