Elezioni: de Magistris, alle Politiche non ci saranno candidati demA ma non staremo a guardare

- "Abbiamo cominciato a discutere del futuro di demA in un'assemblea molto partecipata nei giorni scorsi. Siamo un movimento plurale, democratico. Io ho aperto un po' la discussione, ma una decisione sulle Politiche 2018 non è ancora maturata. Credo ci sarà un'assemblea intorno al 10 gennaio in cui si prenderà una decisione. Sicuramente non ci saranno candidati di punta del nostro movimento. Questo, però, non vuol dire che staremo a guardare. I prossimi giorni li consumeremo per capire qual è la proposta migliore sulla quale si può concentrare la nostra attenzione". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite della redazione di NapoliToday per una lunga intervista, si è espresso sulle Elezioni Politiche 2018 e sul futuro di demA. "Siamo molto motivati a rilanciare una fase importante del movimento, per strutturarlo, organizzarlo e renderlo più nazionale e transnazionale. Il primo vero appuntamento per demA, oltre alle prossime Amministrative in cui parteciperemo in alcuni comuni, saranno le Europee del 2019, oltre alle successive grandi sfide delle Regionali e delle Comunali. Se nel frattempo demA, come credo, sarà cresciuta, si presenterà alle prossime politiche, per dire la nostra a livello nazionale", ha aggiunto de Magistris. (Ren)