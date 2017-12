Sanità: De Luca premia l'ospedale di Ischia, il Pronto Soccorso di Pozzuoli e 10 dipendenti dell'Asl distintisi per comportamenti esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore hanno consegnato riconoscimenti al personale dell'azienda sanitaria nell'ambito del premio "collega esemplare" istituito dalla Direzione dell'Asl. I premi, diretti a tutto il personale dipendente non dirigenziale dell'Asl Napoli 2 Nord, sono stati assegnati in base alle segnalazioni dei colleghi e a verifiche effettuata dalla direzione aziendale. La cerimonia di premiazione è stata presenziata dal direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord Virginia Scafarto e dal direttore amministrativo dell'Asl Napoli 2 Nord Francesco Balivo. L'evento si è svolto a Frattamagiore presso la Sala convegni dell'azienda Sanitaria, in via Padre Mario Vergara 228. "Sono qui tra voi oggi - ha affermato De Luca - perché mi sento uno dei dipendenti del Sistema Sanitario Regionale. È cambiato tutto e me ne accorgo anche oggi qua; entrando in questa sala ho capito di essere in una grande famiglia. Credo che tutte le persone intellettualmente oneste non possano non riconoscere quanto sia cambiato. Tutti voi, operatori sanitari, vi siete caricati dei problemi in prima persona, prendendovi carico di chi sta male e della povera gente. Sarete rispettati e valorizzati solo per questo è non per i protettori politici. Penso sia una liberazione. Anche l'iniziativa di stasera ci permette di riequilibrare situazioni". "Il mio ringraziamento - ha aggiunto Antonio d'Amore - va a tutti coloro che lavorano ogni giorno con serietà e senza apparire. Ci siamo inventati quest'iniziativa del Collega Esemplare proprio permettere a ciascun dipendente di segnalarci chi lavora al proprio fianco con serietà e impegno, superando i meri obblighi professionali. Dobbiamo ricordare a tutti che la sanità campana è fatta prevalentemente da professionisti che lavorano in modo coscienzioso ed umano. Ringrazio il presidente De Luca per aver accettato il nostro invito a presenziare la cerimonia di consegna di questi riconoscimenti. È stata una giornata davvero emozionante". Nell'occasione sono state consegnate due targhe speciali al personale di due strutture sanitarie: l'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno – Ischia, per i meriti nella gestione dell'assistenza sanitaria in occasione del terremoto di Casamicciola dello scorso 21 agosto 2017; il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per la professionalità e la gestione dell'assistenza, nonostante i diversi, ripetuti episodi di violenza verbale e fisica subiti nel corso dei mesi scorsi. Sono state poi consegnate targhe di riconoscimento a 10 dipendenti dell'Azienda, attivi in diversi servizi. (Ren)