Campania: A. Cesaro (Fi), la Regione non è un soviet. Abbandoniamo l'aula

- Il gruppo regionale campano di Forza Italia ha abbandonato l'Aula del Consiglio regionale della Campania dove era in corso il dibattito sulla manovra finanziaria regionale. Ad annunciarne la decisione è stato il Presidente del Gruppo consiliare campano Armando Cesaro. "Dichiarando inammissibili tutti i nostri emendamenti, De Luca e il centrosinistra hanno reso inutile il Consiglio, la nostra presenza in Aula – ha spiegato Cesaro - il governatore, da vero e proprio stalinista, offendendo le prerogative democratiche dei consiglieri di maggioranza e opposizione, immagina di poter gestire la Regione Campania come un Soviet: oggi questa giunta e questa maggioranza, calpestando le più elementari regole democratiche ci hanno persino negato 10 minuti di tempo per discutere i nostri emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione con un vero e proprio colpo di mano". "Se non possiamo discutere nulla, se questo centrosinistra preferisce dare 2 milioni e mezzo di euro all'aeroporto di Pontecagnano e azzerare le risorse per i ciechi dell'Istituto Martuscelli, per i disabili e cancellare Campania Zero per spalancare le porte degli incarichi e delle consulenze ai trombati della politica, agli amici e ai parenti, non lo legittimeremo e dunque abbandoniamo l'aula", ha concluso il Capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)