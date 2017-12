Campania: Pd, centrodestra indifferente alle sorti della Regione

- "Dopo aver governato per cinque anni la Regione Campania, senza infamia e senza lode, il centrodestra lascia l'aula per dissenso politico nel corso del consiglio regionale con all'ordine del giorno la legge di stabilità. Ancora una volta dimostrano di essere indifferenti alle sorti dei cittadini che pagano e pagheranno a caro prezzo nei prossimi anni un conto salatissimo per la loro gestione". Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico. "Andiamo avanti - hanno aggiunto i consiglieri democratici - perché nella stabilità ci sono misure importanti tra cui il contributo di solidarietà che sarà finanziato dal taglio triennale dei vitalizi, i fondi per le donne vittime di violenza e per le persone affette da disturbi dello spettro autistico, la proroga del piano casa, gli abbonamenti per il trasporto gratuito degli studenti e le misure a favore delle persone non autosufficienti". "La maggioranza era pronta al confronto sugli emendamenti presentati, come ha sottolineato il presidente della commissione Bilancio Franco Picarone nel suo intervento. Per la prima volta, infatti, non si era arrivati in aula con un maxiemendamento interamente sostitutivo del provvedimento in discussione ma il centrodestra aveva già deciso la propria strategia, utile a conquistare qualche titolo di giornale ma inutile per i cittadini campani", hanno concluso. (Ren)