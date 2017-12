Campania: Passariello (FdI), i Cinque Stelle fanno da stampella a De Luca

- "Nella conferenza stampa della mattina si era deciso di chiedere, insieme, il rispetto delle regole. Bisognava pretendere il rispetto dei regolamenti e del corretto confronto democratico". Ad affermarlo, in una nota, il consigliere regionale in Campania di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale Luciano Passariello. "Non c'è stato il tempo di studiare la documentazione necessaria, la maggioranza con arroganza ha rifiutato anche proposte di buonsenso. Mancavano e mancano le condizioni per un confronto di merito", ha continuato Passariello, aggiungendo: "I Cinque Stelle sono rimasti in aula a garantire il sostegno ad una maggioranza irrispettosa del Consiglio ed eterodiretta da Palazzo Santa Lucia, ricompattando di fatto la maggioranza. Le difficoltà registrare in aula con la mancanza del numero legale andavano governate con più determinazione". "I consiglieri Cinque Stelle hanno concordato una linea, chiesto il rispetto delle regole e poi hanno ceduto, come sempre, a favore delle telecamere", ha concluso. (Ren)