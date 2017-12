Napoli: approvati oggi lavori riqualificazione di piazzetta Santo Stefano

- Nella seduta odierna della Giunta comunale sono stati approvati, con delibera a firma dell'assessore alle infrastrutture e ai trasporti del comune di Napoli Mario Calabrese, i lavori di riqualificazione di piazzetta Santo Stefano. L'importo complessivo di questi lavori, concordati con il presidente della V municipalità Paolo de Luca, è pari a circa 200mila euro che consentiranno la riqualificazione e la messa in sicurezza, in particolare per la mobilità pedonale, di questo importante spazio della città. I lavori comprenderanno il rifacimento dei marciapiedi con cubetti di porfido dall'incrocio con via Tasso fino all'incrocio corso Europa e il completo rifacimento del capostrada in asfalto. (Ren)