Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (7)

- “Posso essere certo che voi invece non voterete alcuni provvedimenti che noi ritenevamo e riteniamo importanti e fondamentali per lo sviluppo di questo territorio, cioè quello della stabilizzazione dei dipendenti e dei contratti ex CIPE all’ASL, che ancora una volta non avete voluto fare, la stabilizzazione dei dipendenti all’interno dei piani di zona o la stabilizzazione del trasferimento dei dipendenti cosiddetti secondari che stanno alle province e che devono essere trasferiti alla Regione”, ha replicato il capogruppo di FdI Alberico Gambino. “Avevo proposto due emendamenti, uno relativo alle misure di semplificazione del trasporto marittimo, è stato dichiarato inammissibile con la dicitura che è privo di copertura finanziaria, che s’intitolava “Misure di semplificazione del trasporto marittimo” e prevedeva il sostegno della Regione Campania alle imprese di navigazione autorizzate al trasporto pubblico marittimo per favorire investimenti al fine d’istituire un sistema di digitalizzazione di bigliettazione integrata”, ha sottolineato la consigliera Maria Grazia Di Scala. “Da parte mia e per il partito che rappresento, l'Italia dei Valori, c'è pieno sostegno per due punti che ci tengo a sottolineare: uno è quello sullo stanziamento di 500 mila euro per il sostegno alle famiglie con persone affette dal disturbo dello spettro autistico; l'altro punto è la legge sul sostegno alle donne vittime di violenza, un aspetto che non va sottovalutato, è un punto fondamentale e importante di questa legge di stabilità”, ha rimarcato il consigliere Francesco Moxedano. “Mi riallaccio a quanto detto dal consigliere Moxedano che dice che siamo una regione che ha il PIL che cresce, l’hanno detto in parecchi, ma se apri l’atlante Save the Children entrato a far parte dell’enciclopedia Treccani, vedi che l’obesità infantile in Campania è al 44 per cento, tantissime scuole non hanno la palestra per garantire l’educazione fisica ai ragazzi delle scuole e i tassi di povertà relativa per le famiglie sono di circa il 26 per cento. La situazione, quindi, è drammatica e la dispersione scolastica dall’anno scorso a quest’anno è in crescita dall’anno scorso a quest’anno, a fronte di manovre che sono il nulla da parte della Giunta regionale, visto che ha fatto Scuola Viva, che sono fondi spot dati a scuole tra l’altro virtuose che sono in grado di fare i progetti, anziché intervenire su quelle scuole che sono invece in difficoltà nelle periferie e che, se non riescono a fare i progetti è perché hanno difficoltà complessive e su quello si doveva fare un intervento”, ha aggiunto il consigliere del M5S Luigi Cirillo. (segue) (Ren)