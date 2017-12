Melanoma metastatico: Cnr, una nuova molecola per la cura e la diagnosi precoce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra due istituti Cnr, l’Istituto di biostrutture e bioimmagini di Napoli e l’Istituto di cristallografia di Bari, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli ha portato allo sviluppo di una nuova molecola di natura peptidica, in grado di legare selettivamente un noto marcatore tumorale (Integrina αvβ3) e di visualizzarlo mediante imaging ottico, nonché di inibire l’invasione e la progressione neoplastica in sistemi cellulari di melanoma metastatico umano. risultati, pubblicati su Journal of medicinal chemistry, rivista dell’American chemical society, aprono le porte all’utilizzo del peptide come sonda diagnostica e agente terapeutico per la diagnosi precoce e cura di forme invasive di melanoma. (Ren)