Diciassettenne accoltellato: Ciaramella (Pd), in tanti oggi al corteo per Arturo

- “Oggi al corteo eravamo tanti con Arturo. Un corteo spontaneo, vibrante, positivo, anche perché per fortuna Arturo è qui con noi e gli auguriamo di stare sempre meglio e tornare sempre più forte! Ma positivo ancora di più perché a lui e ai tanti ragazzi quella folla stava gridando: lo sfigato è chi ricorre alla violenza per affermarsi, tu Arturo, tu e tutti quelli che non hanno bisogno delle mani o delle armi per contare sei dalla parte giusta. Le persone per bene non sono mai le vittime, sono i protagonisti del nostro futuro come intera società”, lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania Antonella Ciaramella (Pd). (Ren)