Diciassettenne accoltellato: Daniele (Pd), nessuno tocchi Arturo!

- "Oggi, in un corteo gremito contro la violenza, il mondo della scuola, i cittadini, le istituzioni e le associazioni hanno manifestato contro il brutale gesto condotto ai danni di Arturo, studente di 17 anni che, nel centro di Napoli, si recava a svolgere una normale commissione. La grande partecipazione di oggi rappresenta la forza con cui la città si oppone alla spirale di violenza in cui purtroppo è sprofondata - ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Pd Gianluca Daniele - penso che vada, con coraggio, affrontato il tema della violenza giovanile e della sicurezza urbana". "Non è più solo una questione di repressione, che pure esiste e, per questi motivi, è importante lo strumento della video sorveglianza nei quartieri più a rischio, ma ritengo – ha concluso il consigliere Pd - che serva anche una chiara e forte battaglia politica e culturale, contro fenomeni sempre più preoccupanti di violenza sociale e politica, l'affermarsi di una cultura xenofoba e neo fascista e contro l'intolleranza sempre più diffusa".(Ren)