Napoli: a 90 anni vince gara trotto a Ippodromo di Agnano

- Carmine Di Vincenzo, all'età di 90 anni, ha vinto la prima batteria della "Xmas Race for Unicef", una gara ufficiale della riunione di corse di Napoli all'ippodromo di Agnano. Una impresa da Guinness dei primati , non ci sono statistiche ma di corse al trotto vinte a questa età, confrontandosi con guidatori esperti e più giovani di almeno 60 anni, non se ne ricordano in tutto il mondo. Di Vincenzo, classe 1927 è conosciuto come 'il barone' negli ambienti ippici. (segue) (Ren)