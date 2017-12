Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (8)

- “La legge di stabilità contiene elementi di novità rispetto al passato, quindi è molto positiva, ed è una Legge di stabilità che ancora una volta evidenzia l’impegno e la sensibilità di questa Amministrazione regionale nei confronti dei cittadini della regione Campania – ha detto il consigliere di Campania Libera, Psi, Davvero Verdi, Vincenzo Maraio - questo è un testo normativo importante perché introduce elementi di novità significativi a partire dal taglio ai costi della politica, la dismissione e la razionalizzazione delle società partecipate, misure importanti per le fasce deboli e il trasporto pubblico per il diritto allo studio”. “Preferisco la strada ragionata che propone il Presidente della Commissione Bilancio di sederci attorno al tavolo e fare cose serie e non di rincorrerci sulla demagogie e su cose che non esistono che pare non produca molto ai Partiti politici o ai Gruppi parlamentari che vogliono discutere di quest’argomento. Il Movimento 5 Stelle fa una battaglia legittima e sta qua a discutere di questi argomenti.Diamo, ad entrambi, la piena disponibilità. Rinvio la decisione che verrà presa da parte nostra alla decisione che prendiamo tutti insieme, consapevolmente e d’accordo, è di piena intesa da parte dei Gruppi che vengono rappresentati dalla nostra Opposizione”, ha detto il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro. (segue) (Ren)