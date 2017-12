Campania: Zinzi (Fi), legge di stabilità soporifera ed inconsistente

- "Con questa Legge di stabilità regionale 2018 il passaggio tra gli annunci roboanti alla triste realtà è stato incredibilmente breve. Il 'sogno' di De Luca ed i suoi è durato lo spazio di una fugace lettura del testo: soporifero, inconsistente e fuori dalla realtà". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia Gianpiero Zinzi nel corso del suo intervento in aula, poco prima di abbandonare la seduta insieme ai colleghi del centrodestra per dissenso politico. "La Legge di stabilità del Pd non tutela i territori creando per l'ennesima volta una disparità di risorse e di attenzione tra le province campane", ha proseguito Zinzi, aggiungendo: "I miei emendamenti sul Villaggio dei ragazzi, sull'edilizia scolastica casertana e sul Museo campano di Capua, che tra l'altro aveva visto un impegno trasversale dei colleghi consiglieri del territorio, sono stati bocciati. Bocciata la cultura e l'istruzione, finanziati invece l'arte dei pizzaiuoli e l'aeroporto di Pontecagnano". "Finalmente abbiamo compreso quali sono le priorità del centrosinistra", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)