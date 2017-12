Napoli: a 90 anni vince gara trotto a Ippodromo di Agnano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sulky al cavallo Tonight Lux, alla cui guida era stato sorteggiato per il 'Lotteria delle stelle', organizzato con Unicef Napoli, ha battuto addirittura la fortissima Elena Villani, l'amazzone vanto del trotto italiano che domina anche tra i gentleman in Italia ed in Europa, giunta seconda. Il tempo realizzato dal vincitore, 1.15.5, è stato ottenuto rigorosamente senza frusta come da regole di gara. Il Lotteria delle stelle, a cui hanno preso parte tra gli altri l'attore Patrizio Rispo e il sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi, è stato vinto dalla Elena Villani che in finale si è presa la 'rivincita' in sulky a Tristano Luis con Di Vincenzo che è comunque arrivato terzo nella sua seconda gara in una giornata. (Ren)