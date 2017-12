Campania: Saiello (M5S), Passariello rispetti decisione di difendere in aula nostre proposte

- "Abbiamo deciso di contestare una maggioranza arrogante che continua a calpestare i principi alla base della democrazia. Con coerenza siamo rimasti in aula per illustrare la nostra visione e contestare, nel merito di ciascun provvedimento, un testo scarno e carente". Così, in una nota, il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della discussione testo della Legge di Stabilità 2018. "Rispettiamo - ha aggiunto Saiello - la decisione del centrodestra di abbandonare i lavori. E lo stesso rispetto ce lo saremmo aspettati dal consigliere Passariello, componente di un gruppo consiliare il cui capogruppo ha preso posto accanto a noi, questa mattina, in una conferenza convocata per denunciare l’inagibilità politica nella quale le opposizioni tutte sono costrette a lavorare". "In gioco c'è il futuro dei cittadini ed è per loro che abbiamo lavorato sodo. E per loro continueremo a batterci per portare in aula la voce e le proposte dei cittadini", ha concluso. (Ren)