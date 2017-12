Campania: approvato il bilancio di previsione dal consiglio regionale (9)

- “È chiaro che respiriamo tutti l’aria della campagna elettorale e ognuno porta avanti le battaglie, alcune corrette e altre meno, ma vorrei sottolineare tre elementi che mi sembrano oggettivi e indiscutibili. Il primo elemento è che non mi risulta che da parte delle altre regioni negli ultimi anni, oltre agli interventi che abbiamo messo in campo, ci sia stata una concreta volontà di intervenire sui tagli dei costi della politica. Tutti sanno che io all’interno della maggioranza ho una posizione molto rigida rispetto a questo, sono da sempre contrario ai vitalizi o altre cose del genere, ma è chiaro che le cose si cambiano gradualmente e secondo me bisogna lavorare nell’ottica di cercare di migliorare gradualmente ed eliminare una serie di aspetti legati ai costi della politica che in molti casi non erano illegali, ma con il passare degli anni e per chi è venuto dalle legislature precedenti (mi riferisco ai Consigli regionali, alla Camera dei Deputati e al Senato) oggi appaiono assolutamente inaccettabili e infatti a partire da questa consiliatura i vitalizi non ci sono più”, ha evidenziato il capogruppo di Campania Libera, psi, Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Nell’illustrare uno degli emendamenti presentati dal gruppo, in merito alle misure antievasione della tassa automobilistica, il consigliere Vincenzo Viglione (M5S) ha sottolineato che “per rendere le misure realmente efficaci, bisogna introdurre provvedimenti che possano garantire che una parte del ricavato della tassa automobilistica resti nella disponibilità dei comuni”. Sul tema anche il collega di gruppo Michele Cammarano che ha lanciato un appello al dialogo sui temi fondamentali, tra cui un emendamento per l’acquisto dei defibrillatori. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca si è detto d’accordo per approvare l’emendamento aumentando il fondo per i defibrillatori e accelerando la spesa delle risorse disponibili,“testimoniando che, nonostante tutto, non ci sono pregiudizi”. (Ren)