Aerospazio: riunione a Roma tra Regione e Leonardo Spa su futuro politiche industriali in Campania

- Si è svolto a Roma un nuovo incontro di tra l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania prof. Amedeo Lepore ed il Direttore dei Rapporti Istituzionali Italia di Leonardo S.p.A. dott.sa Raffaella Luglini per affrontare i temi delle politiche industriali per la Campania e dei provvedimenti connessi varati dalla Giunta De Luca, come avviene a cadenza periodica. Lo ha reso noto un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale. Nel corso dell'incontro si è avuto un proficuo scambio di informazioni sullo stato delle iniziative per l'aerospazio e delle iniziative di comparto a livello regionale. Inoltre, sono state reciprocamente condivise le opportunità aperte per lo sviluppo produttivo e la competitività dei settori strategici delle 4 A, con riferimento, in particolare, alle iniziative in corso per il potenziamento dell'aerospazio. (segue) (Ren)