Aerospazio: riunione a Roma tra Regione e Leonardo Spa su futuro politiche industriali in Campania (2)

- L'assessore Amedeo Lepore ha ascoltato la descrizione delle attività di Leonardo e ha rilasciato la seguente dichiarazione: "L'incontro è servito ad aggiornare le reciproche informazioni sulle strategie regionali e di settore. Inoltre, come avviene nel corso degli incontri già da tempo programmati periodicamente, ho illustrato i risultati raggiunti dalla Giunta De Luca e le nuove occasioni di investimento per le imprese, disponibili con i contratti e gli accordi di sviluppo, gli interventi per le aree di crisi industriale e i contratti di programma. Ho anche fornito indicazioni sulla prossima istituzione della ZES, che rappresenterà un notevole attrattore di investimenti e attività industriali, all'interno della strategia regionale fondata sui fattori di sviluppo. Ho registrato interesse e disponibilità a proseguire in un confronto positivo, anche in relazione alla prossima presentazione del piano industriale di Leonardo. Abbiamo stabilito di fissare un prossimo incontro sulla base di quanto verrà delineato in quel documento di politica industriale. Ho confermato la disponibilità della Giunta a sostenere le iniziative volte a creare prospettive di crescita produttiva ulteriore e di valorizzazione delle risorse strategiche per lo sviluppo". (Ren)