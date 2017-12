Napoli: al via il programma di eventi di “Giugliano Città Natale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte stasera con il Concerto di Natale di Eugenio Bennato, in “Qualcuno sulla terra”, con la inimitabile Pietra Montecorvino e Le Voci del Sud, che si terrà nel Santuario M. SS. Annunziata alle ore 20, nell’omonima piazza. Un evento da non perdere dove Bennato presenta le sue canzoni inedite sulla Natività, oltre naturalmente a tutti i suoi più grandi successi e gli ultimi brani dei suoi progetti musicali sul Mediterraneo. Secondo imperdibile appuntamento musicale con il concerto del maestro Enzo Gragnaniello, che sarà a Giugliano con il suo “Misteriosamente Tour”, live in piazza Annunziata mercoledì 27 dicembre alle ore 20.30. Gragnaniello, oltre a tutti i suoi più grandi successi, eseguirà i dodici nuovi brani firmati, prodotti e arrangiati dal cantautore tre volte vincitore della “Targa Tenco” tra i quali spicca “Misteriosamente”, il brano che dà il titolo all’album. (segue) (Ren)