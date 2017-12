Napoli: assessore Borriello, approvato schema transizione con società Calcio Napoli

- Su proposta dell'assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello, la Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi lo schema di transazione tra la stessa amministrazione ed la società Calcio Napoli per la definizione delle reciproche pretese creditorie relative ad alcune stagioni agonistiche fino al settembre 2015. Si è scritta, così, la parola fine ad una serie di problematiche interpretative al passato accordo convenzionale. "Con la definizione del pregresso contenzioso - ha dichiarato l'assessore Borriello - si apre una nuova stagione nei rapporti tra l'amministrazione e la prima squadra cittadina di calcio napoletana. Tale atto ci consentirà di poter lavorare per mettere su una convenzione capace di determinare, per l'anno in corso e per i prossimi, in maniera chiara patti e condizioni per entrambi le parti, in modo da poter offrire, anche attraverso prossimi interventi manutentivi straordinari, uno stadio capace di rispondere al meglio alle aspettative della città e dei tifosi azzurri". (Ren)