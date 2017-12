Salerno: sospeso giudice da Csm accusato di sentenze favorevoli a amici

- La sezione disciplinare del Csm ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il giudice del tribunale di Reggio Calabria Mario Pagano, arrestato nei giorni scorsi con le accuse di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, truffa aggravata e falso in atto pubblico, per fatti commessi quando prestava servizio al tribunale di Salerno. Il magistrato è accusato, in particolare, di aver fatto in modo che gli venissero assegnate cause civili ai quali erano interessati amici imprenditori, per adottare decisioni a loro favorevoli. In cambio avrebbe ricevuto somme di denaro, sotto forma di finanziamenti a una società sportiva e regali. Chiesta dal ministro della Giustizia, la sospensione era scontata perché costituisce un atto dovuto, quando un magistrato, come in questo caso, viene arrestato.(Ren)