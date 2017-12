Napoli: sottoscritta oggi convenzione per interventi riqualificazione e cura spazi urbani

- E' stata sottoscritta oggi, a Napoli, la convenzione per l'affidamento di due aree della città, site rispettivamente in via Portacarrese a Montecalvario e in Vico San Geronimo, per gli interventi di riqualificazione partecipata e cura degli spazi urbani ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015 "Adotta una strada". Il primo intervento, presentato dalla cooperativa sociale "Libertà Napoli", prevederà la manutenzione degli spazi pubblici e la cura del decoro urbano. Saranno, inoltre, installati elementi di arredo lungo il lato settentrionale della scalinata, in particolare fioriere e panche in legno riciclato realizzate in collaborazione con i ragazzi con disabilità cognitive. Il secondo intervento, proposto dalla società "Kiunited Food Company srl", prevederà un miglioramento complessivo della qualità urbana con interventi di manutenzione ordinaria, installazione lungo il percorso di panche in pietra modulari, cestini porta rifiuti, fioriere in lamiera e dissuasori agli accessi a protezione dell'area pedonale. "Tali proposte - ha affermato l'assessore all'Urbanistica e ai Beni comuni del comune di Napoli Carmine Piscopo - insieme con le altre già approvate e in fase di cantiere, confermano la volontà dei cittadini di partecipare direttamente alla progettazione, alla manutenzione e alla cura degli spazi urbani, garantendo un miglioramento complessivo della qualità urbana".(Ren)